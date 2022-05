Torna il corso per diventare balia di gattini

Con la stagione delle cucciolate torna l'emergenza dei gatti abbandonati che vengono lasciati per strada tra i cespugli o dentro a scatoloni. A soli pochi giorni di vita i gattini rimangono senza una mamma.

Il Polo Integrato Animali d’Affezione del Comune di Parma interviene riproponendo il corso per balie di gattini che si terrà il prossimo 21 maggio dalle ore 9.30 alle ore 12.30, presso il canile Lilly e il Vagabondo di via Melvin Jones.

Per partecipare al corso è sufficiente iscriversi chiamando il numero 0521.218651 o scrivendo alla mail a ambulatoriocanile@comune.parma.it.

Nel corso di questi anni è stata creata una rete di balie che ha consentito di salvare un numero incredibile di gattini di pochi giorni e che, raggiunti i due mesi di vita, sono stati felicemente adottati. E’ importante che anche quest’anno tanti volontari rispondano alla richiesta di aiuto per queste piccole creature che, senza un aiuto umano non potrebbero sopravvivere. I cuccioli appena nati, separati dalla madre e abbandonati sul territorio necessitano di essere allattati artificialmente giorno e notte per il primo mese di vita per permettere loro di sopravvivere.

Il corso, tenuto dalla direzione sanitaria nella persona della responsabile sanitaria Sandy Tamburrino, coadiuvata dal gestore del gattile comunale Alessia Boscolo e da “balie” esperte affronterà i temi dell'allattamento, svezzamento e cura durante la crescita con l'obiettivo di preparare persone motivate ad accudire e salvare gattini rimasti orfani.

Sono tanti gli aspetti essenziali da considerare, come ad esempio la posizione del gattino durante l'allattamento che non deve mai essere supina poichè il latte potrebbe finire nelle vie respiratorie, la stimolazione con massaggi dopo i pasti per favorire l'eliminazione delle feci e dell'urina. I micini appena nati, infatti, non sono in grado di espletare la funzione in modo autonomo per cui occorre simulare il gesto di mamma gatta'.

Tra i partecipanti al corso che daranno volontaria adesione e disponibilità verrà stilata una lista di nominativi a disposizione dei micini che possano aver bisogno.

Ai cittadini che volontariamente decideranno di occuparsi a titolo gratuito dei piccoli verrà fornito il cibo e garantita l’assistenza veterinaria e la consulenza da parte dello staff sanitario del Polo Integrato degli Animali d’Affezione del Comune.

Al completamento dello svezzamento i cuccioli verranno accolti in struttura ed inseriti nel protocollo di adozioni del Polo.