Trovato in viale Toschi con la droga ancora da vendere e i guadagni: denunciato

Quasi 100 persone identificate e controllati oltre 40 mezzi. E poi diverse denunce e segnalazioni amministrative. E' questo il bilancio dei servizi preventivi e repressivi effettuati ieri in città da parte dei Carabinieri della Compagnia di Parma.

La prima denuncia interessa un 20enne originario del Marocco ed in Italia senza fissa dimora. E' stato trovato in Via Toschi con oltre 10 grammi di hashish ed una somma di denaro che fa pensare all'attività di spaccio. Portato in caserma, ha minacciato ed aggredito verbalmente i militari, e così oltre alla denuncia per detezione di sostanza stupefacente si è aggiunta quella di resistenza a pubblico ufficiale.

Un 26enne marocchino in Italia senza fissa dimora è stato invece denunciato per furto. Nel tardo pomeriggio è stato sorpreso mentre cercava di uscire dall’Esselunga di Via Traversetolo con diverse bottiglie di alcolici.

In Via Verdi sono stati fermati per controlli alcuni cittadini extracomunitari, e un 24enne camerunense per sottrarsi all’identificazione ha cercato di allontanarsi usando le maniere forti. Riportato alla calma con non poca fatica, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

Nel controllo dei parchi sono stati trovati diversi giovani con sostanze stupefacenti di vario genere , tutti segnalati alla Prefettura quali assuntori.