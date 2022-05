Bando accoglienza: 5 studenti e studentesse ucraini iscritti ai corsi dell’Università

Sono cinque le studentesse e gli studenti ucraini che sulla base del bando di accoglienza emanato dall’Azienda regionale per il diritto agli studi superiori ER.GO a seguito dell’accordo tra Regione Emilia-Romagna e Atenei si sono iscritti a corsi dell’Università di Parma, usufruendo dei benefici offerti da ER.GO e dall’Ateneo.

In dettaglio:

due studenti iscritti al Foundation Year

due studentesse iscritte a corsi singoli (una nell’area geologia e l'altra in ambito umanistico)

una studentessa iscritta al corso di laurea magistrale in Language Sciences and Cultural Studies for Special Needs.

Come per il “bando Afghanistan”, che nei primi mesi dell’anno ha permesso a sei rifugiati di iniziare un percorso all’Università di Parma con una borsa di studio, è l’Azienda regionale per il diritto agli studi superiori a erogare servizi e opportunità straordinarie di sostegno e accoglienza: dai contributi per l’accesso ai servizi ristorativi ai servizi abitativi, ad affiancare le borse messe a disposizione dagli Atenei. Entrambe le iniziative (per l’Ucraina e per l’Afghanistan) si collocano all’interno del protocollo d’intesa stipulato nel 2021 tra ER.GO, Università di Parma e gli altri Atenei della Regione Emilia-Romagna per l’accoglienza e l’inserimento dei rifugiati nei corsi di studio universitari.

“La Regione e le Università dell’Emilia-Romagna, insieme ad ER.GO, si sono attivate subito per far fronte all’emergenza, deliberando un pacchetto di misure straordinarie per i rifugiati ucraini. Questi primi esiti del bando - spiega il Rettore Paolo Andrei - sono importanti per noi, e sono un bel segnale di una vera e propria rete di accoglienza della quale siamo parte con forte convinzione. A questo proposito mi piace ricordare anche le borse di ricerca che abbiamo bandito, in accordo con il Ministero dell'Università, per docenti, ricercatori e ricercatrici in fuga dall'Ucraina, a testimonianza di un impegno che coinvolge tutto l’Ateneo”.