Minorenni fumavano spinelli in un edificio in disuso del Comune: sorpresi dalla Polizia Locale

Cinque giovani, di cui quattro minorenni ed un maggiorenne, sono stati individuati dalla Polizia Locale mentre fumavano spinelli all’interno di un edificio in disuso del Comune. Il fatto è accaduto alcuni giorni fa, nella zona del parco Ducale. Gli agenti sono intervenuti, su segnalazione di alcuni cittadini, che hanno notato il fare sospetto dei ragazzi.

Gli uomini di via del Taglio, una volta sul posto, hanno proceduto all'identificazione e segnalazione dei giovani, per invasione di terreni ed edifici pubblici, alle Procure di competenza. Per uno di loro, sorpreso con l'hashish è scattata la segnalazione alla Prefettura, con contestuale sequestro della droga. I minori sono stati, poi, riconsegnati ai genitori.