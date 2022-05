Festa di Primavera nell’area verde di strada Quarta  

E’ in programma domenica 29 maggio, a partire dalle 11, nell’area verde di strada Quarta, la 34ma edizione delle Festa di Primavera, promossa dalla cooperativa di solidarietà sociale La Bula, con il patrocinio di Provincia e Comune ed in collaborazione con Arci San Lazzaro, Consorzio di Solidarietà sociale, e birrificio Articioc.

La festa avrà inizio alle 11 con l’apertura della “Pesca e vinci” , alle 11.30 danze etniche a cura dell’associazione Balliamo sul Mondo. Nel pomeriggio, alle 14.30, animazione per bambini a cura di V.I.P. Parma con clown; alle 17 “Bolle per tutti” a cura dei ragazzi de La Bula. Dalle 18.30 musica con Dj set a cura di Dj Panino e Simo Dj. Per tutta la giornata saranno attivi la pesca di beneficienza “Pesca e vinci” il servizio bar a cura della coop La Bula e Articioc, il ristoro con torta fritta, salumi e torte a cura di Arci San Lazzaro, piadine a cura del progetto Oltrelavoro e bancarelle solidali. L’iniziativa si terrà anche in caso di pioggia.

La Bula è una cooperativa di solidarietà sociale, attiva da più di quarant’anni, con progetti di inclusione sociale personalizzati fondati sull’attenzione e la cura di soggetti deboli. Questo attraverso progetti innovativi e duraturi che spaziano dai servizi socio educativi ai progetti sociali, dalla falegnameria al progetto Digitarlo.