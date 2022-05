Che sindaco vogliono i parmigiani? Il nostro sondaggio domani e venerdì

Chi sarà il nuovo sindaco di Parma? Come andranno le prossime elezioni comunali?

Ma anche: che giudizio danno i parmigiani sull’operato della Giunta Pizzarotti? E quali sono i temi a cui dovrà prestare più attenzione il nuovo sindaco?

Sono solo alcune delle domande a cui la Gazzetta cercherà di rispondere domani e venerdì, pubblicando i risultati dell’indagine che ha commissionato ad Alessandra Ghisleri e al suo istituto Euromedia research.

La Ghisleri non ha certo bisogno di presentazioni. Per tutti è ormai la «signora dei sondaggi». Negli anni è stata sondaggista di alcune delle più importanti trasmissioni televisive, da Porta a porta a Ballarò. Le sue ricerche sulla situazione politica vengono pubblicate regolarmente sui principali quotidiani e periodici italiani, a cominciare da La Stampa, o trasmesse dalle principali emittenti televisive, non solo Rai e Mediaset ma anche La 7.

Ormai da quasi vent’anni, da quando riuscì a prevedere i risultati delle elezioni europee del 2004, le sue analisi vengono considerate fra le più attendibili del panorama politico italiano. In questi due decenni ha colto spesso, prima e meglio di altri suoi colleghi. le tendenze dei partiti e i fenomeni della politica italiana. Per questo la scelta della Gazzetta è caduta su di lei e il suo istituto. A loro ci siamo rivolti per avere un sondaggio realizzato nel miglior modo possibile da pubblicare prima dello stop previsto dalla legge per la diffusione di questo tipo di ricerche.

L’affidabilità scientifica, come detto, è garantita dall’esperto team di ricercatori che lavorano per Euromedia research. Il metodo utilizzato è quello unanimemente considerato adeguato in questo genere di ricerche. È stato intervistato un campione rappresentativo della popolazione del comune di Parma a cui sono state rivolte una serie di domande sulla situazione della città e sulle proprie intenzioni di voto. Tutto con interviste realizzate da operatori specializzati direttamente al telefono fisso o mobile.

Una ricerca che rispetta, insomma, pienamente le indicazioni fornite da Agcom, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che nella sua regolamentazione prevede come devono essere condotti questi sondaggi. E stabilisce «una chiara distinzione tra sondaggi (basati su metodi di rilevazione scientifica applicati ad un campione) ed altre indagini prive di valore scientifico quali le manifestazioni di opinione (fondate sulla partecipazione spontanea degli utenti) e che pertanto non potranno essere pubblicate o diffuse con la denominazione di "sondaggio"».

Le domande rivolte agli intervistati riguardano - come detto - il giudizio sull’amministrazione uscente, quella guidata da Federico Pizzarotti, e l’indicazione di una serie di temi che dovranno essere affrontati dal nuovo sindaco. Poi si passa alle vere e proprie intenzioni di voto sui candidati e sulle liste che li appoggiano, con anche alcune ipotesi di possibili ballottaggi.

La storia recente ha dimostrato che le ultime settimane di campagna elettorale possono modificare, talvolta anche in maniera sostanziale, il clima politico e anche le intenzioni di voto degli elettori. E quindi, ovviamente, quello che sarà pubblicato non può che essere altro che un quadro della situazione attuale, una fotografia delle intenzioni degli elettori scattata in questi ultimi giorni.

Appuntamento dunque a domani e venerdì sulla Gazzetta per conoscere i risultati del sondaggio.