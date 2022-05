Giornata Internazionale dei minori scomparsi, gazebo della polizia in piazza

Stamattina dalle 10 alle 13 in piazza Garibaldi , in occasione della Giornata Internazionale dei minori scomparsi, la Questura di Parma ha allestito un gazebo allo scopo di fornire alla cittadinanza, informazioni utili, distribuendo un pieghevole informativo ed un segnalibro, a cura dalla Direzione Centrale Anticrimine, in collaborazione con il Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni con consigli e numeri da contattare in caso di necessità.

La Polizia di Stato è da sempre attenta a tutelare le fasce più deboli e in particolar modo i minori, e dal 2000 ha aderito al network internazionale dell’Icmec (International Centre for Missing & Exploited Children), attivando il sito italiano per i bambini scomparsi it.globalmissingkids.org.

Sul sito web, gestito dalla Direzione Centrale Anticrimine, oltre a consigli e informazioni, vengono pubblicati anche i casi di minori scomparsi.

Nei casi di emergenza è importante chiamare subito i numeri di emergenza e pronto intervento 113 e 1.1.2. NUE; esiste il numero unico europeo 116000; un servizio dedicato ai minori scomparsi, affidato, per l’Italia, dal ministero dell’Interno, in gestione a “S.O.S. Il Telefono Azzurro-Linea Nazionale per la Prevenzione dell’Abuso all’Infanzia”. Presenti il Primo Dirigente dott.ssa Marinella Caruocciolo dirigente della divisione anticrimine, l'assessore Paci , il personale della Questura e delle specialità.