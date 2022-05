Ada e Fiab Parma propongono la pedalata "Alberi da scoprire in città"

ADA associazione donne ambientaliste e FIAB Parma - Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta propongono la pedalata "Alberi da scoprire in città", sabato 28 maggio, con ritrovo alle ore 14.15 a Parma in via Bizzozero n. 15 e rientro verso le ore 18. Il divulgatore botanico Corrado Zanni, Presidente degli Amici dell'Orto Botanico di Parma, guiderà alla scoperta di alberi monumentali, di piante che hanno una storia particolare e di curiosità botaniche che spesso sfuggono all'osservazione, pur essendoci passati davanti mille volte.

Il percorso è adatto a tutti, dalla prima periferia sud, passando per il centro di Parma, fino alla stazione ferroviaria e si concluderà al Parco Ducale, davanti al platano monumentale "di Maria Luigia".

Alla registrazione saranno richiesti ai soci FIAB euro 2, ai non soci euro 4 per la copertura assicurativa.

Capogita Nadia cell 3470355414