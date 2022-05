Rapinarono un giovane in viale Toschi: denunciati un ragazzo e una ragazzo

Lo scorso 10 maggio avevano avvicinato un ragazzo in viale Toschi e dopo averlo minacciato e spintonato, si erano fatti consegnare, con veemenza, i 15 euro in contanti dei quali era in possesso e un anello in acciaio, placcato in oro, del valore di circa 10 euro.

Ieri i Carabinieri della Stazione di Parma Centro hanno denunciato i due giovani presunti responsabili, un ragazzo italiano ed una ragazza di origine marocchina, per rapina in concorso.

Le indagini dei militari dell’Arma sono partite subito dopo la denuncia sporta dalla vittima e hanno consentito di individuare validi riscontri investigativi per evidenziare le precise responsabilità dei due.