Parola, pauroso scontro tra un'auto e un furgone: un ferito. Via Emilio Lepido, uomo sdraiato sulle strisce pedonali

Il 118 è stato attivato questa mattina a distanza di pochi minuti per due richieste di soccorso. La prima alle 8.15 in via Pasolini a Parola di Fidenza, dove c'è stato un pauroso scontro tra un'auto e un furgone. Molto danneggiati i due mezzi e un ferito portato all'ospedale di Vaio in condizioni di media gravità.

Probabilmente in stato di alterazione da alcol, l'uomo che alle 8.30 ha fatto preoccupare gli automobilisti che passavano su via Emilio Lepido, appena fuori città. Era sdraiato sulle strisce pedonali e qualcuno di loro ha pensato che fosse stato investito. Caricato in ambulanza, è stato comunque trasportato al Maggiore per accertamenti.