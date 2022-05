Aperte le domande per il bando del corso di laurea magistrale in Scienze della Nutrizione Umana

L’Università di Parma comunica che è possibile presentare domanda di partecipazione al bando di ammissione per il corso di laurea magistrale in Scienze della Nutrizione Umana per l’anno accademico 2022-2023. È aperto sia il bando per studenti italiani e comunitari che il bando per studenti extracomunitari.

Sono disponibili 105 posti, destinati cittadini italiani, cittadini dell’Unione Europea e cittadini non comunitari equiparati. Sono riservati 3 posti aggiuntivi ai cittadini extracomunitari non residenti (di cui uno per gli studenti del Progetto Marco Polo).

I 105 posti disponibili saranno assegnati con 3 tornate selettive, così organizzate:

· prima selezione: 25 posti. Scadenza presentazione domande 23 giugno 2022 (ore 12)

· seconda selezione: 40 posti. Domande dal 26 luglio 2022 (ore 9) al 23 agosto 2022 (ore 12)

· terza selezione: 40 posti + eventuali posti non assegnati nelle selezioni precedenti. Domande dal 19 settembre 2022 (ore 9) al 30 settembre 2022 (ore 12)

I bandi sono reperibili al link https://cdlm-snu.unipr.it/it/iscriversi/requisiti-di-ammissione-e-modalita-di-accesso.

Il corso

Salute, benessere e un invecchiamento sano e attivo sono requisiti fondamentali per garantire due degli obiettivi prioritari delle moderne società occidentali: un’elevata qualità della vita e la sostenibilità dei sistemi sanitari alla luce delle attuali e future traiettorie demografiche e di salute.

Per raggiungere tali obiettivi è necessario un approccio pratico a stili di vita corretti e l’alimentazione assume in questa prospettiva un ruolo essenziale. Sul tema dell’uso efficace di prodotti – alimenti, supplementi e integratori – impiegati a fini salutistici si concentra in particolare questo corso di laurea magistrale. Oltre agli aspetti legati a un’appropriata alimentazione, il corso affronta e approfondisce le competenze inerenti la preparazione di prodotti specificamente formulati per garantire e promuovere la salute degli individui senza ricorrere a, o comunque riducendo, l’uso di farmaci. Questi prodotti rappresentano un mondo “di mezzo” rispetto ai tradizionali prodotti dei settori farmaceutico e alimentare, e come tali richiedono competenze e conoscenze trasversali ma distinte.

Parma è il posto ideale dove studiare questo moderno aspetto della Nutrizione, grazie anche alle competenze di docenti di un Dipartimento che si dedica esclusivamente alle “Scienze degli Alimenti e del Farmaco”.