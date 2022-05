Asfalto bagnato: scooter e moto sbandano: due feriti al Maggiore

Il primo incidente alle 20 in via Picasso, quando la moto ha sbandato sull'asfalto reso scivoloso dalle piogge e dalle foglie cadute e il motociclista è caduto a terra. Poi un secondo incidente che ha coinvolto una dueruote - in questo caso uno scooter - alle 22.30 in viale Fratti, col conducente finito sull'asfalto. Entrambi hanno riportato traumi di media gravità e sono stati trasportati al Maggiore.