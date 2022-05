Chi aveva la droga da vendere e chi aveva con sé un coltello: diverse denunce in città

Servizi preventivi e repressivi da parte dei Carabinieri della Compagnia di Parma che ieri, solo in città, hanno identificato quasi 90 persone e controllati oltre 30 mezzi. Non solo: sono state effettuate diverse denunce e segnalazioni amministrative.

La prima denuncia interessa un 32enne italiano residente in città. Nel corso di un controllo all’interno del Parco Ducale è stato trovato con oltre 20 grammi di hashish e un coltello.

Sempre per detenzione ai fini di spaccio ci sono altre due denunce. Una per un 32enne originario della Nigeria e l'altra per un 20enne del Marocco entrambi in Italia senza fissa dimora. Nel tardo pomeriggi, sono stati controllati in Via Doberdò ed in Via Mariotti e trovati, complessivamente, con quasi 20 grammi di hashish e del denaro presumibile provento dell’attività illecita.

In Via Langhirano un 36enne moldavo è stato trovato con un coltello a serramanico della lunghezza di quasi 20 cm e denunciato per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere.

In Viale Piacenza un 33enne nigeriano residente in provincia di Reggio Emilia, è stato denunciato per inottemperanza del divieto di ritorno nel Comune di Parma.

Nel controllo dei parchi sono stati trovati diversi giovani con sostanze stupefacenti di vario genere che sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori di droga.