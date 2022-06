Il Parco Ducale si anima con il festival del cibo di strada

È Letizia Mazzoni con la sua bella voce a inaugurare il «Parma Street Food Festival». La brava e giovane cantante parmigiana, in arte St. Elle, presenta insieme al chitarrista Andrea il suo disco d'esordio «Alieni». E l'applauso nasce spontaneo.

Già alla prima sera, musica e buon cibo registrano il tutto esaurito. Una quinta edizione che colora il Parco Ducale, dal ponte Verdi fino al viale centrale: famiglie con quattro zampe al seguito, compagnie di giovani, coppie di morosi e turisti. Come dice un anziano, «Finalmente in giardino c'è qualcosa».



L'inaugurazione del «Parma Street Food Festival», che durerà fino a domenica, è battezzata dal sindaco Federico Pizzarotti e da Cristiano Casa, assessore alla Città internazionale con delega al Turismo, alla Sicurezza urbana e al commercio, Francesca Chittolini, presidente di Confesercenti Parma, Filippo Cavalli, presidente Street Food Quality Parma e titolare dell'Osteria dei Mascalzoni, Antonio Vinci, direttore di Confesercenti, e Mirko Leraghi, Up! Comunication. Un vero festival del cibo di strada, organizzato da Confesercenti Parma con il patrocinio e la coorganizzazione del Comune e il supporto di Up! Comunicazione, insieme alle imprese di Street Food Quality Parma. Così i migliori food truck d’Italia si danno appuntamento per offrire ricette gustose di più regioni: dal pane cunzato ai cannoli, passando dalla torta fritta e prosciutto di Parma. E mentre si assaggia, i bambini si divertono con i giochi di una volta, i gonfiabili, il truccabimbi e i «grilli» del Parco Ducale. Passo dopo passo, si parte dal Laboratorio artigianale della pasticceria sartoriale, «Dessert Lab», e si prosegue con la sangria del bar spagnolo, i tacos e i burrito della cucina mexicana, proprio a fianco del Salumiere, le tradizioni dei colli di Parma. Al centro non può mancare il grande gazebo del «Down Under pub» per un ottimo aperitivo. E poi, «Gusto Parma», il cibo di strada con burger e patatine, il gran fritto alla romana con i carciofi, le olive ascolane, «I Toscanacci» con i panini, la Pizza rolls, il Birrificio Farnese, l'osteria argentina con il menu asado, il panino Picanhas con black angus, la Puglia Street Food con le bombette, i panini gourmet del Bastian Contrario. E non è finita: panini con polpo e pisarei al pesto di Umami, la Pizzamortazza, il Porcobrado con il miglior panino d'Europa, l'immancabile gelato di Ciacco, la polpetteria con la Cacio e pepe e la Saccoccia romana con la coda alla Vaccinara. «Dopo due anni di pazienza e sacrifici torna il Parma Street Food Festival, che possiamo godere al Parco Ducale», dice Leraghi, che annuncia il programma musicale con i Dj set, le performance di Buskers, il Silent Party, il Jumbo story sabato sera e i live della domenica. «Siamo ancora qui - aggiunge con entusiasmo la Chittolini - grazie agli imprenditori, ai collaboratori di Confesercenti e all'amministrazione comunale». Soddisfatto anche il sindaco Pizzarotti: «I nostri spazi pubblici per essere vissuti pienamente devono ospitare iniziative come questa». «Il covid ci ha fermato - ricorda Casa -, ma quest'anno ce l'abbiamo fatta. Proprio perché Parma è la città del food l'auspicio è che questa iniziativa possa consolidarsi nel tempo e possa diventare un appuntamento fisso». Il programma completo: www.parmastreetfood.com e le pagine Facebook e Instagram di Parma Street Food.