«Quadrilegio», gli artisti animano gli spazi in una mostra itinerante

Edifici, piazze, studi privati, diventano piccole riserve di arte contemporanea. Si tratta di Quadrilegio, la rassegna artistica giunta all’11esima edizione, che anima Parma raccogliendo pensieri, sensibilità di artisti nazionali e internazionali.

Ieri, sono stati inaugurati gli spazi protagonisti dell’edizione 2022. Allo Spazio Manfredi di Simona Manfredi in Borgo Riccio l’energia del trittico «Venus» di Carolina Cairo colpisce immediatamente: «Le tre opere sono parte di un processo che parte dall’amore e dalla dolcezza, passa per le mie più grandi paure, che solo dopo essere state accettate si trasformano in passione e forza» racconta l’artista. La stessa forza si trova anche nelle opere di Alessandra Calò, in esposizione presso lo studio di Maura Ferrari in Borgo Tommasini. Identità e memoria si ritrovano in una geografia umana da riscoprire: attraverso tecniche fotografiche particolari, parti del corpo dell’artista si sovrappongono ad alcune mappe, ritrovate alla New York Public Library: «Sono l’espressione del viaggio che tutti compiamo e che non finisce mai - dice l’artista -. Noi cambiamo, come i luoghi e quindi le mappe, per questioni biologiche, sociali, politiche».

L’itinerario artistico prosegue da BLL di Giulio Belletti in piazzale Borri, dove protagonista è Vitaliano Marchetto con le sue sculture e i suoi quadri: «Marchetto è di una potenza espressiva impressionante - dichiara Belletti -: usa cemento, ferro, prende la materia, la distrugge e ricrea». Da Alphacentauri di Marina Burani in borgo Felino espongono Arek Marcinkowski e Andreas Guskos, artisti polacchi. Le loro installazioni video si amalgamano con l’atelier di Burani, aprendo al dialogo le arti figurative e il videomaking. Da Studio Giovanna Scapinelli in borgo Felino ci si può immergere nelle opere della stessa Scapinelli, di Bruno Buttarelli, Danilo Cassano, Claudio Barabaschi, Gaetano Barbone e Stefano Polastri, un collettivo di artisti emiliani. Si prosegue anche oggi con gli eventi diffusi in spazi inediti offerti da Davines nell’ambito del World Wide Hair Tour.