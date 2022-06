Smaltimento illecito di penumatici con metodo "fai date": denuncia e multa di 3mila euro per due giovani

Avevano escogitato un metodo veloce ed economico per smaltire pneumatici usurati ma qualcosa è andato storto. Protagonisti sono due giovani originari dell’Est Europa che hanno deciso di organizzare lo smaltimento di rifiuti “fai da te” prelevando un carico di pneumatici da un distributore di carburante per bypassare le costose e complicate normative in materia di rifiuti.

Alla guida di un furgone cassonato sono stati però individuati e fermati da due agenti di Polizia Locale del Gruppo Velomontato che si sono insospettiti per le modalità di trasporto.

I due viaggiavano senza il documento di trasporto obbligatorio e in assenza dell’iscrizione all’albo, necessaria per la gestione dei rifiuti. Fermati, sono stati identificati e denunciati per smaltimento illecito di rifiuti. E alla denuncia si è aggiunta una sanzione amministrativa di 3 mila euro. Merci e veicolo sono stati posti sotto sequestro.

Le indagini proseguono per accertare eventuali responsabilità penali o amministrative dei titolari del distributore e per verificare il lecito utilizzo del mezzo, il cui blocco accensione risultava forzato, ed intestato ad un terzo soggetto straniero, attualmente all’estero.

“La cosa grave è rappresentata dal fatto che gli pneumatici sono completamente riutilizzabili e che con la sostituzione l’acquirente paga anche per lo smaltimento - spiega il comandante del corpo di Polizia Locale di Parma, Michele Cassano.