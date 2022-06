Contagi covid-19 a scuola: calo costante. Pochissimi in nidi e materne

Nella settimana dal 30 maggio al 5 giugno si sono registrati 111 nuovi casi di positività al coronavirus nelle scuole di Parma e provincia, un numero nettamente inferiore rispetto a quello precedente (190), così suddivisi: 2 casi nei nidi, 8 nelle materne, 23 nelle elementari, 36 nelle medie e 42 nelle superiori.

“La diminuzione dei casi in età scolare a Parma e provincia - spiega Gianrocco Martino, medico del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Ausl - riguarda proporzionalmente tutte le scuole, indipendentemente dal grado, ovvero nell’ultima settimana i contagi sono diminuiti dai nidi alle superiori. La fascia 0-14 anni è stata interessata nell’11% circa della totalità dei casi registrati nella nostra provincia, valore in diminuzione rispetto alle scorse settimane, a testimonianza di come il virus stia sicuramente circolando meno tra la popolazione in età scolastica. Rispetto alla scorsa settimana di monitoraggio – conclude Martino - vi è stato quasi un dimezzamento dei casi, indice di una costante flessione della curva epidemica, che si registra anche a livello generale, sia provinciale sia nazionale.”