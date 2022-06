Una cascata di acqua mista grandine sulla città. Grossi rami caduti sulla via Emilia a Sanguinaro

L'allerta era gialla e le previsioni parlavano di forti temporali e rischio grandinate. Non sono state smentite: poco dopo le 15 la città si è fatta grigia e in pochi secondi una cascata di acqua mista a grandine a piccoli chicchi si è riversata su strade, case e giardini.

Già attivati per i danni da maltempo i vigili del fuoco. Sulla Via Emilia a Sanguinaro dei grossi rami di platano sono caduti sulla strada e hanno creato diversi problemi alla viabilità tra la frazione e l'incrocio per Fontanellato. Automobilisti costretti allo slalom per evitare danni o incidenti.