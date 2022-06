Annullato di nuovo il dibattito tra candidati al Golese: è polemica. Il Ccv: "Solo 5 disponibili. Messaggio chiaro"

L'annuncio arriva direttamente dall'organizzatore: il CCV Golese - Consiglio dei Cittadini Volontari. "Per la seconda volta annulliamo il dibattito con i candidati Sindaci per una scarsa partecipazione: nessuno dei favoriti e solo 5 dei restanti", scrive il Consiglio sui social.

L'incontro avrebbe dovuto svolgersi domani sera e i cinque che - per la seconda volta - avrebbero partecipato sono Andrea Bui, Giampaolo Lavagetto, Enrico Ottolini, Marco Adorni e Priamo Bocchi. E l'amarezza della prima volta si trasformare in vera protesta e polemica: "Il messaggio che arriva al Golese è forte e chiaro: se possibile meglio non andare. La zona Nord Ovest e Nord Est, in cui ci troviamo noi ed altri CCV come San Leonardo e San Pancrazio sono realtà volutamente poco considerate dall'amministrazione uscente (che ha voluto la creazione dei Ccv, ndr.) e le proposte di progettualità di quelle attuali non soddisfano o non sono pervenute".

Amarezza anche per i cinque candidati che avevano confermato la loro partecipazione e che rilanciano la disponibilità a una terza data, ma questa volta anche in pochi, per poter presentare il proprio programma.