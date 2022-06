Il Bertolucci non dimentica «Filo» e gli dedica due borse di studio

Il ricordo di Filippo Ricotti - Filo - è più forte che mai nel suo liceo, lo Scientifico «Bertolucci». La scuola non ha dimenticato quello studente strappato alla vita a 17 anni, la mattina del 17 gennaio 2017, travolto da un’auto proprio mentre stava raggiungendo, a Cascinapiano, la fermata dell’autobus che lo avrebbe portato al suo liceo a Parma.

Il 6 giugno, giorno del compleanno di Filippo, nella sede del «Bertolucci» sono state assegnate due borse di studio in sua memoria. A riceverle sono state due giovani studentesse del liceo Scientifico - sezione Cambridge - in procinto di iscriversi all’università: Sabrina Sassi e Kiranpreet Kaur.

Durante la cerimonia di assegnazione, Paola Drago, mamma di Filippo Ricotti, oltre alle pergamene della borsa di studio ha idealmente affidato alle due studentesse anche le speranze e i desideri del figlio. «Sono molto contenta che a ricevere la borsa siano due giovani donne con un eccellente rendimento scolastico, e che desiderano intraprendere la strada della ricerca scientifica - ha spiegato Paola Drago -. Inoltre, parlando con voi, ho scoperto che entrambe avete già affrontato momenti difficili. Ma ne siete uscite a testa alta. Questo è molto importante, perché le prove della vita sembrano volerci costringere a mostrare le nostre debolezze. Invece è proprio grazie a queste prove se riusciamo a mettere in mostra la nostra forza».

Commossa, Paola Drago ha quindi rivolto a Sabrina Sassi e Kiranpreet Kaur un invito: «Viaggiate, fate più esperienze che potete e aprite la vostra mente. Abbiamo scelto voi come vincitrici anche perché, nel vostro percorso di studi, avete manifestato entrambe la volontà di frequentare importanti università lontano da casa. Andate, e costruitevi un avvenire. Fatelo anche per Filo, mio figlio, a cui questa possibilità purtroppo non è stata data. So che non sarà facile, ma vedo che Camilla (sorella di Filippo Ricotti, ndr), al suo primo anno di Legge a Trento, è maturata molto. Sono quindi convinta che anche per voi viaggiare avrà lo stesso effetto e vi farà crescere».

«Il nostro liceo, in soli dodici anni di vita, conta purtroppo già tre giovani vittime fra i suoi studenti - ha aggiunto il dirigente scolastico Aluisi Tosolini -. La morte di Filippo è stata un evento tragico, e la sua scuola, in accordo con Stefano Ricotti e Paola Drago, i genitori di Filo, ha voluto omaggiare la sua memoria istituendo le borse di studio per gli studenti dello Scientifico. Ogni anno la cerimonia di assegnazione è un momento di riflessione molto sentito. Quest’anno, in particolare, la commissione ha deciso di premiare due studentesse che hanno scelto di seguire la strada della scienza: Sabrina Sassi ha intenzione di iscriversi alla laurea internazionale in Genomics all’università di Bologna, mentre Kiranpreet Kaur vuole studiare lo spazio a Padova o a Bologna. Due percorsi che meritavano di essere sostenuti».

Alla cerimonia erano presenti anche le famiglie delle due studentesse premiate e la professoressa del «Bertolucci» Lucetta Dodi. La commissione per le borse di studio è formata da Stefano Ricotti e Paola Drago, genitori di Filippo, Paola Pezzani e Lucetta Dodi, insegnanti di Filo, e dal preside Tosolini.