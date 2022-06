Tamponamento nella notte tra due tir in A1 nei pressi di Parma: due feriti al Maggiore

Incidente questa notte in A1 un paio di chilometri dopo il casello di Parma. A scontrarsi, in un violento tamponamento, sono stati due tir che intorno alle 4 viaggiavano in direzione di Milano.

Immediata la richiesta di soccorso, con l'attivazione del 118 e dei vigili del fuoco, che hanno inviate due squadre da Parma per "liberare" i due conducenti e permettere le prime cure da parte dei militi e per mettere in sciurezza i due mezzi pesanti.

I due autisti sono stati trasportati al Pronto soccorso del Maggiore, uno con ferite di media gravità, l'altro con lievi contusioni.