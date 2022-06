Rapina un ragazzo in Ghiaia: 17enne bloccato, denunciato e affidato a una comunità per minori

Domenica pomeriggio i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno denunciato per rapina un 17enne in Italia senza fissa dimora e già gravato da diversi precedenti per reati contro il patrimonio e la persona.

Alle 15,30 circa un giovane ha contattato la Centrale Operativa della Compagnia di Parma, chiedendo aiuto dopo essere stato rapinato da un ragazzo in piazza Ghiaia. Il bottino? Le cuffie airpods e una somma di denaro.

I militari, arrivati sul posto ed acquisita la descrizione del rapinatore, lo hanno rintracciato dopo pochi minuti lungo viale Toschi con direzione Ponte di Mezzo. Si sono avvicinati per un controllo e a quel punto il 17enne ha iniziato a correre nel tentativo di fuggire. Inizialmente è riuscito a dileguarsim ma la pattuglia lo ha notato dopo pochi minuti in Borgo Paggeria, disteso a terra per cercare di nascondersi tra le auto parcheggiate. E' stato quindi bloccato e condotto in caserma, dove ha ammesso le proprie responsabilità. Il 17enne è stato denunciato per rapina alla Procura dei Minori di Bologna e affidato ad una comunità per minori.