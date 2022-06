Corradone manca a tutta la "sua" Parma

E’ trascorso un mese. Sembra ieri. Il 9 maggio veniva a mancare un pezzo di Parma: Corradone Marvasi.

Chi gli ha voluto bene e chi ha potuto rendersi conto concretamente della sua amicizia, della sua bontà e della sua disponibilità non riesce a rassegnarsi tant’è che, tutte le volte che transita in Via D’Azeglio, all’altezza di vicolo Santa Maria dove ha sede il circolo «Aquila Longhi», del quale era il «presidentissimo», ha la sensazione di rivederlo ancora scendere frettolosamente dalla sua macchinona sempre trafelato, sudato, in maniche di camicia o in maglietta, ma sempre e comunque armato del suo immancabile sorriso e del suo entusiasmo.

Manca davvero tanto, Corradone, al mondo piccolo di quella variegata parmigianità di cui lui e Berto Michelotti sono stati e rimarranno per sempre un simbolo. Manca al suo circolo, alla sua gente, ai suoi principali collaboratori dell’«Aquila Longhi», la sua seconda famiglia: Nando, Walter, Adriano, Corradino e la Luciana (i suoi gioielli di cucina), Sergio Ponzini («Pugnata»), Tullio («al ragionèr»), Andrea Paini e tanti altri vessilliferi della parmigianità come Claudio Mendogni, Adriano Catelli, «Gigétt» Mistrali, Enrico Maletti, Claudio Saccani («Sacco»), Corrado Cocchi, Walter Ferrari, Giuliano Mazzera e gli indimenticati Ugo Romani e Bruno Schivazappa. Manca tantissimo al suo «Lions Club Bardi Val Ceno», al suo Parma e all’amico fraterno, presidente dei «Parma Club», Angelo Manfredini. Manca ai soci del «Panathlon», dei «Veterani dello Sport», degli «Ex Gialloblu». Manca ai suoi fans lunigianesi come Enzo Manenti, già sindaco di Licciana Nardi ed agli amici del «Viola Club Parma».

Manca alle sue «tombolaie» che non mancavano mai, alla domenica pomeriggio, alla tombola amica in Vicolo Santa Maria. Manca, ai bambini bielorussi di Help For Children che ospitò più volte al circolo come manca ai tanti anziani delle case di riposo cittadine nei confronti dei quali testimoniò sempre concrete attenzioni. Manca ai suoi dipendenti della «Ciemme» ai quali era attaccatissimo. Manca a tutta Parma, a quella Parma che, nel giorno delle sue esequie, si è stretta attorno alla famiglia.

E sono proprio la moglie Romana, i figli Simona, Giorgia e Walter, il fratello Marco e gli affezionati zii Luciana e Corradino, che colgono l’occasione per ringraziare dal profondo del cuore tutti i coloro che hanno mostrato affetto nei confronti del loro Corrado in memoria del quale il «Lions Club Bardi Val Ceno» dedicherà un progetto molto importante sotto il profilo socio-sanitario che verrà illustrato prossimamente.