Ha il divieto di venire a Parma: trovato in viale Mariotti dalla polizia locale. Segnalato un 19enne

Nel corso dei consueti controlli in piazza Ghiaia gli agenti di Polizia Locale hanno identificato diversi giovani nei pressi della fermata degli autobus di viale Mariotti. Visto l'atteggiamento agitato e polemico, un ragazzo è stato accompagnato negli uffici del Comando di via del Taglio. Dai rilievi è risultato essere un diciannovenne residente in un comune della provincia, con precedenti e destinatario di un provvedimento di allontanamento dalla città di Parma: è stato quindi segnalato all'Autorità Giudiziaria per non averlo rispettato.