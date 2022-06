Primo pomeriggio "difficile" per laTangenziale Nord-Ovest: code per i lavori, incidente (con ferito) e un camion perde il materiale

Mattinata e primo pomeriggio molto difficile in tangenziale Nord e dove sono in corso lavori di asfaltatura che partono dall'uscita di viale Europa e proseguono - con la chiusura di una carreggiata - oltre Parma Ovest. Lunghe code da stamattina e alle 12.45 un incidente tra un furgone e un'auto all'altezza dell'uscita 8 per il quartiere Crocetta. Il conducente dell'auto è stato trasportato al Maggiore per ferite di media gravità. Poco dopo, all'altezza dell'uscita con strada Baganzola, un camion ha perso il materiale (scatole) creando nuove code.