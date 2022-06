KilometroVerdeParma: prima riunione in presenza dei soci. Piantati già quasi 46mila alberi

Si è tenuta a Varano de’ Melegari, nella suggestiva cornice della Dallara Academy, la riunione conviviale del Consorzio Forestale KilometroVerdeParma: l’incontro - il primo in presenza dall’inizio della pandemia - è stato l’occasione per festeggiare i due anni di attività del Consorzio - formalmente istituito il 6 maggio 2020 - e per raccontare l’evoluzione del progetto.

La famiglia KilometroVerdeParma si è allargata: abbraccia ora 75 soci, tra ordinari e sostenitori. Gli alberi messi finora a dimora sono stati 45.957, su una superficie totale di 40,6 ettari. Sono 701,403 le tonnellate di CO2 catturata e stoccata dalle piante. Il prossimo traguardo è rappresentato dalla piantagione di 100.000 alberi totali entro il 2025. Salutando gli ospiti, oltre una sessantina, Maria Paola Chiesi, Presidente del Consorzio Forestale KilometroVerdeParma, ha sottolineato l’urgenza di agire: «L’impatto del riscaldamento globale è già evidente: pensiamo alle temperature anomale registrate nel nostro territorio nelle settimane scorse e in questi giorni, con un conseguente allarme siccità. Dobbiamo agire: le piante possono darci una mano, contribuendo a mitigare le ondate di calore. Non solo: sono un alleato prezioso anche nel contrasto all’inquinamento atmosferico e nella regimazione delle acque. È una grande soddisfazione avervi qui, numerosi: abbiamo raggiunti risultati importanti e quasi insperati. Dobbiamo e possiamo fare di più: in particolare, impegnandoci insieme possiamo sensibilizzare le persone sull’importanza dei progetti di forestazione e convincere le istituzioni della necessità di definire strategie ambientali articolate in più interventi».

