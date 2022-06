Traffico e lavori in corso: lunghe code in tangenziale Nord in direzione Reggio, sulla via Emilia da San Prospero a via Mantova

Tanti veicoli in movimento, quello sì, ma anche i cantieri per il rifacimento dell'asfalto. E così tra le 8 e le 9 si sono registrate lunghe code in alcuni tratti della tangenziale - in particolare nella Nord, direzione Reggio e poi nelle vie scelte come alternativa per evitarle: traffico dunque congestionato sulla via Emilia da San Prospero all'incrocio con via Mantova.

foto d'archivio