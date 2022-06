Costi: «Accordi per il ballottaggio? No. Ma sempre pronti a discutere di nuovi progetti per la città»

In queste ore il suo telefono squilla in continuazione. Tutti lo cercano. Perché i suoi quasi diecimila voti sono un pacchetto che può risultare decisivo in vista del ballottaggio. Ma Dario Costi non cambia di un millimetro la posizione tenuta in questi mesi di campagna elettorale. Rimarca «il risultato straordinario che abbiamo ottenuto e che è merito prima di tutto dei nostri progetti e della serietà che abbiamo dimostrato nel provare ad affrontare davvero i problemi della nostra città con programmi concreti e realizzabili», sottolinea mentre il telefonino si riempie di messaggi e di chiamate.



A chi in questo momento - e sono tanti - va in giro a dire che c'è un accordo in vista con uno dei due candidati per il ballottaggio, Dario Costi ribatte senza tentennamenti: «Non è vero. Non c'è nessun accordo .. Da sempre e anche per i prossimi cinque anni la nostra posizione sarà sul merito dei problemi».

Sulle due proposte che sono rimaste in campo non nasconde le proprie perplessità già espresse in modo chiaro in questi mesi di campagna elettorale: «Dall'inizio noi siamo in una posizione critica e alternativa rispetto a entrambe le candidature che sono rimaste in gara per il ballottaggio. Una (e qui il riferimento è a Michele Guerra, ndr) è la continuità con quanto abbiamo visto in questi dieci anni. L'altra (e qui parla di Pietro Vignali, ndr) è il ritorno di un'amministrazione che ha già mostrato i suoi limiti. Avremmo voluto ben altro per il futuro di Parma. Purtroppo, nonostante il nostro impegno, i parmigiani dovranno scegliere fra altre due proposte...».



Ma proprio perché «davanti a tutto ci deve sempre essere il bene della nostra città», Costi mette in chiaro che non intende assolutamente ritirarsi sull'Aventino e rifiutare qualsiasi confronto. Anzi: «Lo ripeto: la nostra campagna è stata fatta di contenuti e di progetti. Lo hanno visto tutti, anche se poi hanno sempre cercato di evitare di confrontarsi nel merito delle questioni. Però noi saremo sempre pronti a ragionare con chiunque può essere interessato ad approfondire i problemi, a confrontarsi sulle soluzioni migliori per la nostra città... Quello che a noi interessa è provare a risolvere le emergenze di Parma, provare a costruire le condizioni per un futuro all'avanguardia. Quello che abbiamo proposto nel nostro programma è tutto pensato in quest'ottica, per il futuro di Parma. E su questi progetti siamo sempre pronti a confrontarci, a spiegare e a cercare le soluzioni migliori possibili», ripete mentre il telefonino riprende a squillare.