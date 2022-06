Minaccia la compagna: «Dammi 500 euro o ti brucio»

L'amore era svanito in fretta. Lui, incapace di trovarsi un lavoro, vivacchiava tra il divano e qualche giro al bar. Ma anche violento, perché non si faceva scrupoli ad alzare le mani se lei osava sollevare qualche obiezione o non gli passava i soldi. E anche dopo che se ne era andata di casa, aveva dovuto subire le sue minacce. «Portami 500 euro, o ti brucio viva», le aveva urlato al telefono un giorno d'aprile del 2013. Tunisino, 40enne, è finito così a processo per tentata estorsione e ieri è stato condannato a 1 anno e 8 mesi dal giudice Giuseppe Saponiero . Una pena in linea con quella richiesta dal pm Lino Vicini. Alla donna, che si era costituita parte civile assistita dall'avvocato Samuela Frigeri, è stata riconosciuta una provvisionale esecutiva di 1.000 euro.

Una condanna che va ad aggiungersi a un'altra, nel 2014, per maltrattamenti sempre nei confronti della compagna. Ma lui nel frattempo è tornato in Tunisia.

G.Az.