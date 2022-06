Olio sulla strada: diverse le cadute a Barriera Farini

Una fuoriuscita di olio, nella tarda mattinata di ieri, ha provocato diverse cadute all'incrocio tra barriera Farini e viale Solferino. L'olio è fuoriuscito dal serbatoio di un autobus finendo sull'asfalto e provocando le cadute di alcuni che in quel momento si trovavano a transitare in bicicletta oppure in scooter. Pronto l'intervento per rimettere in sicurezza la carreggiata.