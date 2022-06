Tamponamento tra auto in A1 tra Parma e Terre di Canossa: coda di 4 km (in aumento) in direzione Bologna

Un tamponamento tra due auto poco dopo le 9 in A1 tra Parma e Terre di Canossa - Campegine in direzione Bologna. Non ci sono fortunatamente feriti gravi: solo uno dei due conducenti è stato portato al Maggiore per accertamenti e lievi contusioni.

Per permettere i soccorsi, i rilievi e la rimozione dei veicoli, in A1 si è formata una lunga coda: alle 10 era di 4 km, in aumento. Entrata consigliata verso Bologna: Reggio Emilia. Uscita consigliata provenendo da Milano: Parma.

Foto d'archivio