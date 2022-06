Ecco 19 nuove offerte per chi cerca lavoro

Annunci di lavoro raccolti da Informagiovani Parma

aggiornati al 14 Giugno 2022

I riferimenti e i contatti per la candidatura sono reperibili sul sito di Informagiovani https://informagiovani.parma.it/informagiovani/lavoro/news-lavoro.html

ANNUNCI PRIVATI / RICERCHE DIRETTE

Consulente commerciale

Agenzia Generale di Langhirano (Generali Italia) ti offre l’opportunità di entrare a far parte della sua Rete commerciale. Ambiente di lavoro sfidante, uffici sul territorio e trainer dedicato.Saranno prese in considerazione le candidature di profili automuniti, diplomati o laureati.

Assistente tecnico settore ambientale

Siamo alla ricerca di una figura che rivesta il ruolo di assistente tecnico all'interno della nostra cooperativa sociale, che si occupi del coordinamento degli addetti alle attività di spazzamento e raccolta rifiuti, nonché al controllo della qualità del servizio svolto sul territorio. Si offre contratto da 38 ore settimanali.

Requisiti richiesti: capacità di problem solving, disponibilità a lavorare su turni, ottima predisposizione alle relazioni interpersonali, discreta capacità nell'uso del computer (invio-ricezione mail, uso di excel-word).

La figura ricercata dovrà essere disponibile 6 giorni su 7 e, a turno, durante le festività.

Educatore professionale

Siamo alla educatore professionale da inserire nell' équipe educativa di una comunità per minori in provincia di Parma.

Contratto di lavoro full time su turni.

Tempo determinato con ottime possibilità di proroga.

Laurea triennale in Scienze dell'Educazione (L-19).

Costituirà titolo preferenziale precedente esperienza in strutture residenziali.

Figura per attività di segreteria/amministrazione/gestione clienti



Azienda consolidata nel settore e attiva da 15 anni ricerca figura per gestione contabile, gestione clienti e attività di controller. Contratto full time di apprendistato.

Requisiti

Conoscenza e utilizzo del pacchetto Office

Buona conoscenza lingua inglese parlata e scritta

Massimo 30 anni

Automunito/a

Disegnatore AutoCAD/progettista



Azienda consolidata nel settore e attiva da oltre 15 anni ricerca disegnatore/progettista AutoCAD per mansione di realizzazione disegni, per produzione, analisi e computi. Non è richiesta esperienza lavorativa e si offre contratto full time di apprendistato.

Requisiti richiesti:

Conoscenza AutoCAD

Nessun titolo di studio specifico richiesto

Buona conoscenza lingua inglese parlata e scritta

Massimo 30 anni

automunito







OPERAI /APPRENDISTI METALMECCANICI (n.6 unità)



Azienda in ampliamento, cerca da inserire nel proprio organico: apprendisti (saldatori /tornitori) e operaio/a per lavorazioni meccaniche con esperienza di saldatore TIG-MIG , fresatore, tornitore

Requisiti

APPRENDISTI : nessun requisito richiesto

OPERAI : si richiede pregressa esperienza (almeno 2 anni ) in ambito produttivo metalmeccanico, conoscenza degli strumenti di misura e del disegno tecnico

Per informazioni e candidature contattare i seguenti riferimenti

Ricerca Uomo / Donna Età 18<40 da formare come Steward Da Stadio



Si Ricerca Uomo / Donna Eta’ 18<45 da formare per impiego come steward da stadio, corso gratuito ed impiego immediato

Nessuna Esperienza Richiesta

Importante assenza di reati penali, causa controlli della questura sull’attivita’ di steward

Nr 2 operai idraulici

Azienda che opera in Parma e Provincia, nel settore di impianti termoidraulici civili ed industriali cerca da inserire in organico un idraulico. La figura professionale si occuperà di attività di manutenzione e realizzazione di impianto termoidraulici, principali richieste: Patente B. Automunito. Si ricerca Candidato che ha già maturato esperienza minima di 4 anni.

Pizzeria cerca :

Cassiere/a anche con prima esperienza per lavoro serale.

Massima serietà.

Pizzeria cerca :

Pizzaiolo e aiuto pizzaiolo anche con prima esperienza.

Massima serietà.



Hotel a Parma cerca:

10 Camerieri con almeno 2 anni di esperienza.

Disponibilità immediata

Si offrono concrete possibilità di crescita professionale.

Impegno lavorativo: Full time su turni

Richieste:

Titolo di studio: Scuola dell'obbligo.

Almeno 2 anni di esperienza.

Ottimo standing. Buona conoscenza della lingua inglese

Annunci Agenzia per il Lavoro

APL - ADECCO

· Magazziniere-Carrellista

Hai il patentino del carrello elevatore? Per Casappa spa ricerchiamo magazzinieri con esperienza che operino su tre turni settimanali. Si offre contratto iniziale a tempo determinato con ottime possibilità di stabilizzazione.

· 30 Operai cartotecnici

Hai esperienza in ambito produttivo? Ricerchiamo per Sandra Spa, azienda cartotecnica della provincia di Parma, operai turnisti addetti alle linee di produzione. Si offre contratto iniziale a tempo determinato con possibilità di assunzione diretta e percorso di crescita.

· Operai generici

Hai esperienza su linee di produzione? Ricerchiamo per diverse aziende del territorio operai/e da inserire con contratto a termine finalizzato alla stabilizzazione. Il lavoro si svolge su tre turni settimanali.



· Addetti/e montaggio meccanico

Hai buona manualità? Per Casappa spa ricerchiamo diverse figure da inserire nel reparto montaggio e collaudo. Il lavoro si svolge su tre turni settimanali, si offre contratto iniziale a termine con ottime possibilità di stabilizzazione.

· Addetti scatolificio

Hai esperienza su linee di produzione automatizzate? Ricerchiamo operatori addetti al reparto scatolificio su tre turni settimanali. Si offre contratto iniziale a tempo determinato finalizzato all’assunzione diretta.

· Addetti lavorazioni meccaniche

Ricerchiamo, per azienda cliente, operatori meccanici da inserire nel reparto lavorazioni meccaniche che si occuperanno di piazzamento e dimensionamento. Il lavoro si svolge su tre turni settimanali lunedì-venerdi.

· Assistenza clienti

Hai ottime doti comunicative? Per azienda cliente operante nel settore bancario, ricerchiamo diverse figure impiegatizie da inserire con la mansione di contact center. Il lavoro si svolge dal lunedì al sabato.

· Addetti sistemi di pagamento

Sei un neolaureato in economia o un ragioniere con esperienza in back office? Ricerchiamo, per azienda cliente, figure da inserire come back office bancario. Il lavoro si svolge dal lunedì al venerdi.