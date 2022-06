Mercoledì sera il faccia a faccia tra Guerra e Vignali in piazza Garibaldi

Un faccia a faccia in piazza Garibaldi fra Michele Guerra e Pietro Vignali. Un confronto sui temi caldi di questa campagna elettorale fra i due candidati sindaco che andranno al ballottaggio del 26 giugno. Il dibattito è in programma per mercoledì sera alle 20,30 ed è organizzato dal gruppo Gazzetta di Parma. Sarà possibile seguirlo in piazza Garibaldi oppure in diretta su 12 Tv Parma e sarà l'appuntamento clou prima delle chiusure della campagna elettorale previste per venerdì.

Una formula già sperimentata cinque anni fa in occasione del ballottaggio di cinque anni fa, con il faccia a faccia fra Federico Pizzarotti e Paolo Scarpa, che fu particolarmente interessante e seguito. Anche quest'anno l'ultimo confronto prima del voto decisivo sarà un dibattito pubblico. Michele Guerra e Pietro Vignali sono stati invitati dalla Gazzetta in piazza Garibaldi, dove risponderanno alle domande del direttore della Gazzetta Claudio Rinaldi e del direttore di 12 Tv Parma Pietro Adrasto Ferraguti. Ma tutti i nostri lettori potranno anche segnalare i temi e i quesiti da porre ai due candidati scrivendo all'indirizzo email questiontime@gazzettadiparma.it

In piazza Garibaldi ci saranno numerosi posti a sedere, disponibili fino a esaurimento. Spazio poi ovviamente per il pubblico in piedi. Ma come detto sarà anche possibile seguire tutto il confronto fra Guerra e Vignali in diretta su 12 Tv Parma.

r.c.