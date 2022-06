Scontro tra tre auto a Baccanelli: 9 i feriti. Caduta in scooter a Salso: due feriti

Incidente ieri sera su via La Spezia a Baccanelli. Intorno alle 21.45, per cause ancora in via d'accertamento, lo scontro a coinvolto tre auto. Subito è scattata la richiesta di intervento al 118, e sul posto sono arrivate le ambulanze della Croce Rossa di Parma e della Pubblica di Collecchio. In totale 9 i feriti: otto hanno riportato solo lievi traumi, una è stata trasportata al Maggiore in condizioni di media gravità.

Alle 23.50, invece, ambulanze in azione a Salsomaggiore per uno scooter caduto a terra trascinando sull'asfalto le due persone che erano in sella. Entrambe sono state trasportate all'ospedale di Vaio con ferite di media grvaità.