Un lettore: "Rissa tra bande in viale Fratti, di fronte al Duc: lunghi minuti di violenza"

Tre ore prima le botte e i coltelli puntati tra due uomini in via Garibaldi. Poco dopo la mezzanotte, invece, un lettore ha assistito e testimoniato con le immagini una rissa tra bande scoppiata poco più in là, in viale Fratti, davanti al Duc. Anche in questo caso un alto tasso di violenza, durata per pochi ma lunghissimi minuti.

Nella foto si vedono anche dei contenitori dei rifiuti a terra, forse lanciati o forse utilizzati per ripararsi.