Musica, allegria e tanta gente: in centro sfila il corteo del Parma Pride - Foto

E' partito il corteo del Parma Pride, organizzato per rivendicare pari diritti per le persone Lgbtiq+. Davanti al "serpentone" del corteo, come si vede nelle foto, uno striscione con il logo della manifestazione. Non mancano le bandiere della pace.

Tantissime persone partecipano alla manifestazione, sotto un sole implacabile. In centro sfila un corteo colorato, vicace, con molti giovani, oltre a musica e tamburi.

Il corteo verso Ponte di Mezzo: video

Corteo da piazzale Santa Croce, attraversando le strade del centro, fino al parco 1° Maggio (dall’ingresso di viale Barilla).