Agrihamburgheria: salumi, hamburger e birre artigianali tra classico e moderno

Il marchio Eataly come garanzia, un menu molto ampio per accontentare tutti i gusti, molti dei produttori citati in carta per dare ulteriore conferma della scelta del locale sancita sul sito: «il buon cibo rende felici».

Per mettere in partica questa massima si poteva vincere facile e puntare su locale che profuma di tradizione, evocando atmosfere da osteria, ma giustamente negli spazi della Galleria, si è preferito invece uno stile moderno-metropolitano. Quindi si ordina al banco e poi giovani volenterosi portano i piatti sia all'interno sia in uno spazio all'esterno sotto il portico.

Il menu, come detto, è molto ampio: si spazia dagli hamburger (di carne bovina, pollo o di pesce) in genere molto piacevoli per passare a tagliate assortite, ricche insalatone (12 euro e 80), taglieri di salumi e formaggi (selezionati con attenzione e accompagnati da focaccia), alcuni fuori menu (tra cui gli ormai onnipresenti pokè) per finire con la pizza al tegamino (Margherita a 7 euro). Questa purtroppo è forse tra le proposte: l'impasto è una focaccia (alta, aerea e ben digeribile ma comunque focaccia) mentre il pomodoro risulta un po' troppo grumoso e leggermente acido.

Meglio allora scegliere tra gli hamburger (da citare il «Parmagiotto Gold» con pollo bio, crudo Ruliano 24 mesi, spinacino, Parmigiano, pomodoro giallo e maionese bio a 10 euro o il «Giotto Rosa» con salmone, stracciatella, pomodoro, spinacino, avocado a 11.80).

Per i golosi poi anche alcuni «sfizi» tra cui olive ascolane o stick di mozzarella impanata (che però, in questo contesto di cura delle materie, suonano un po' una concessione alle atmosfere giovanili da pub) mentre i sempre a dieta potranno mangiare anche una sorprendente tagliata di pollo scoprendo che può essere anche gustosa e diversa da una suola. Un plauso alla carta del bere: buone birre artigianali (Baladin, Ducato e bibite «firmate» Lurisia. Una sola annotazione: l'acqua, in bottiglie di plastica, viene servita con ecologici bicchieri di carta. Ecco, il vetro è ancora più ecologico (sia per la bottiglia sia per il bicchiere). E soprattutto evita l'avvilente effetto picnic.

Contatti

Via Fausto Bocchi 7/A Parma

tel.0521 247632

Chiusura

Sempre aperto

Cucina 2/5

Qualità/Prezzo 3/5