Incidente in A1: 8 chilometri di coda verso Milano. A Varano due motociclisti feriti

Code a causa di un incidente in A1. Per cause in via di accertamento, un furgone si è ribaltato all'altezza del chilometro 83, attorno alle 14,15.

I vigili del fuoco di Parma sono intervenuti per la messa in sicurezza del veicolo. Sul posto anche il personale del 118 (una persona con ferite lievi), le forze dell'ordine e il personale delle Autostrade.

Autostrade per l'Italia spiega: "Fra il Bivio con la A15 e Fiorenzuola verso Milano si segnalano 8 km di coda per incidente al km 83 che vede coinvolto un furgone ribaltato. In alternativa di consiglia di uscire a Parma e percorrere la via Emilia con rientro a Fiorenzuola".

Due motociclisti feriti a Varano Melegari

Un incidente è avvenuto alle 15 a Viazzano, sulla provinciale 28 di Varsi. Due persone viaggiavano su una motocicletta quando, per cause da accertare, sono caduti. Il personale del 118 ha portato al pronto soccorso i due motociclisti, con ferite non gravi.