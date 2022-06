"Cittadella della Musica", modifiche alla viabilità vicino al parco Ducale

"Parma Cittàdella Musica" III Edizione, dal 7 al 19 luglio al Parco Ducale, modifiche alla viabilità:

Dal 4 al 19 luglio, tutto il giorno dalle ore 00:00 alle 24:00: Via dei Farnese – adiacenza Ponte Verdi, destituzione stalli di sosta riservati ciclomotori e motocicli e contestuale istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata 0/24.

Dal 7 al 9 ed i giorni 12, 14, 16 e 19: dalle 00:00 alle 24:00: Viale Pasini destituzione n°20 stalli di sosta e contestuale istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata 0/24 eccetto mezzi accreditati comitato organizzatore.

Dalle 14.00 alle 24.00 : Via dei Farnese – all’incrocio con Ponte Verdi – Istituzione del divieto di circolazione. Istituzione del senso unico alternato nel restante tratto fino ad incrocio con Borgo Tanzi Via delle Fonderie – all’incrocio con Ponte Verdi Istituzione del divieto di circolazione. Istituzione del senso unico alternato nel restante tratto.