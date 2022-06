Il murales nella mensa della Zacmi? Lo fanno i bimbi della scuola dell'infanzia

La scuola dell’infanzia Monumento ai Caduti di via Marco Emilio Lepido a Parma ha avviato un progetto di collaborazione con la ditta Zacmi che ha coinvolto direttamente le bambine e i bambini della scuola, destinato a valorizzare le capacità espressive dei bimbi e a rallegrare la pause pranzo dei dipendenti dell’azienda.

Zacmi, azienda storica di Parma specializzata nella realizzazione di linee di riempimento e chiusura e di impianti di processo per l'industria alimentare e delle bevande, ha ospitato nella propria sede di via Mantova i bambini della scuola. I piccoli alunni, armati di colori e pennelli, si sono trasformati in pittori decorando e vivacizzando le pareti bianche della mensa. Grazie a loro, oggi la sala è popolata dalle sagome colorate dei bambini, intenti ad esprimere la propria creatività.

I bambini hanno quindi lasciato un segno non solo simbolico, ma anche tangibile: oltre ad esserne gli autori, sono proprio loro i protagonisti del “murales” realizzato con le proprie sagome.

Il progetto didattico della scuola, iniziato a settembre con la partecipazione all’evento benefico “l’esercito delle sagome colorate”, organizzato a Parma per la raccolta fondi destinata a finanziare un nuovo software per il Centro Senologico dell’Ospedale Maggiore, si è concluso con questo secondo gruppo di sagome che rimarranno dipinte sul muro.