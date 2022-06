Camion si ribalta in tangenziale Ovest: ferito l'autista. Interventi anche per il pericoloso "lago" di gasolio

Soccorsi attivati questa mattina alle 6 per un camion ribaltato in tangenziale Ovest, all'altezza dello svincolo del Parma e congressi. Ancora in via d'accertamento le cause dell'incidente da parte della polizia. L'autista del mezzo pesante ha riportato traumi di media gravità ed è stato trasportato al Maggiore da un'ambulanza inviata dal 118. Anas, vigili del fuoco e Arpae sul posto, invece, per mettere in sicurezza la circolazione in tangenziale in seguito al versamento di gasolio dal serbatoio del camion, che ha formato sull'asfalto un ampio e pericoloso "lago".