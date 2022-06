Ecco 17 nuove offerte per chi cerca lavoro

Annunci di lavoro raccolti da Informagiovani Parma aggiornati al 28 Giugno 2022

I riferimenti e i contatti per la candidatura sono reperibili sul sito di Informagiovani https://informagiovani.parma.it/informagiovani/lavoro/news-lavoro.html

ANNUNCI PRIVATI / RICERCHE DIRETTE

Uomo/donna età 18-50 per biglietteria Stadio di Parma

Nessun requisito richiesto.



Cameriere nr. 1 persona

La persona che stiamo ricercando ha maturato esperienza nel settore della ristorazione, è dinamica, intraprendente e possiede spiccate doti relazionali. Chiediamo spiccate doti organizzative, grande abilità di coinvolgimento, una marcata intraprendenza e propensione al lavoro di squadra.

Offriamo: contratto a tempo determinato ai fini di un inserimento stabile, formazione e affiancamenti finalizzati alla conoscenza dei piatti e degli ingredienti, alla capacità di condividere con il Cliente la cultura della cucina sana, biologica al fine di ottenere i risultati attesi dal ruolo.

Requisiti fondamentali: costituisce titolo preferenziale una precedente esperienza nel settore della ristorazione. Si richiedono inoltre una buona conoscenza della lingua inglese e forte propensione alle relazioni umane; disponibilità al lavoro nei weekend e festivi.

Amministratore di condominio

Selezioniamo neolaureato/a neodiplomato/a con buone capacità in economia/ragioneria/giurisprudenza o equivalenti. Chiediamo buona conoscenza di base dell'argomento sulla quale costruire una solida formazione. Offriamo tirocinio retribuito di 6 mesi, a seguire apprendistato e tempo indeterminato. Sede di lavoro Parma

Nessuna precedente esperienza lavorativa richiesta; anzi privilegiamo giovane appena laureato o diplomato con una buona base sull'argomento.

Addetto al magazzino

Azienda leader specializzata nella distribuzione di dispositivi medici e di forniture per ospedali e RSA, presente sul mercato domestico e sui mercati internazionali da oltre quarant'anni e che vanta prestigiose partnership con le più importanti case produttrici del settore ricerca una figura da inserire nella sua realtà in qualità di ADDETTO AL MAGAZZINO per il consolidamento e l'ampliamento del reparto logistico.

Attività primarie:

- Ricezione merce da fornitori

- Controllo e verifica analitica dei prodotti in arrivo/uscita e a magazzino

- inserimento dati a gestionale

- Preparazione ordini

- Approntamento delle spedizioni tramite corrieri nazionali ed internazionali

- Bollettazione ed emissione documenti di vendita

- Stoccaggio prodotti a magazzino.

L’azienda mette a disposizione un software per la gestione completa dei processi sopra indicati oltre ad un supporto interno e agli strumenti necessari per lo svolgimento del lavoro richiesto.

Requisiti richiesti:

- Precisione

- Attitudine al lavoro in team

- Forte motivazione e predisposizione a lavorare a ritmi elevati

- Intraprendenza e dinamismo

- Conoscenza della lingua inglese

- Buona conoscenza e uso del pacchetto Office

- Buone conoscenze informatiche per operazioni di gestione scorte, salvataggio immagini, importazione / esportazione database.

- Munito di patente B

– Disponibilità effettuare brevi e sporadiche consegne con mezzi aziendali

Impegno lavorativo: Full Time/ Stage/Tirocinio

Lun-Ven dalle ore 08:00 pausa 12.30-14.00 alle ore 17:30



Stagista studio legale

Studio legale associato sede di Parma ricerca laureande-laureandi in giurisprudenza o praticanti avvocati per attività di stage. requisiti richiesti Buona volontà, voglia di imparare ed età non superiore ai 29 anni.

Impiegato web marketing

Associazione Deciba azienda Leader nel diritto bancario ricerca giovane figura da inserire nel suo organico in affiancamento al marketing. Si offre stage formativo sul diritto bancario e sulle tecniche utilizzate dall’associazione.

Esperienza non richiesta, ma costituirà elemento preferenziale per una laurea in comunicazione/ web marketing. Si richiede buone capacità nell'uso del pc, pacchetto office e internet. Capacità di lavorare in gruppo e a contatto con il cliente.

Installatore impianti di sicurezza

Studio Sicurezza è una azienda leader nella progettazione e realizzazione di sistemi evoluti di Sicurezza a tutela delle Persone e del Patrimonio; nasce a Parma nel 1980 e da allora è divenuta uno dei più autorevoli punti di riferimento del settore. Per ampliamento organico tecnico, si ricerca personale per attività di installazione e posa di sistemi di sicurezza antintrusione; antifurto; videosorveglianza; controllo accessi/varchi; antincendio.

Responsabilità

Provvedere, all'interno delle squadre di installazione, alle attività di realizzazione degli impianti secondo le indicazioni di commessa, comprendendo la posa di canalizzazioni e cavi e l'installazione di apparati di centrale e sensori periferici, telecamere, dispositivi tecnologici di rilevazione in genere. Provvedere alle operazioni di settaggio e configurazione dei sistemi, fino alla consegna dell'impianto concluso. Si prevede affiancamento e formazione specifica e continua. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. Dimestichezza con le lavorazioni manuali di installazione e di lavori in quota. Per la natura strettamente sensibile dell'ambito professionale, sono richieste doti di serietà, capacità lavorativa e riservatezza.

Annunci Agenzia per il Lavoro

SYNERGIE ITALIA - Parma e provincia

• MAGAZZINIERI-CARRELLISTI

Per diverse aziende clienti su Parma e provincia stiamo ricercando MAGAZZINIERI CARRELLISTI in possesso del patentino per il muletto, disponibili anche a lavorare su turni. Le ricerche sono finalizzate all’assunzione a tempo indeterminato.

• ADDETTI AL CONFEZIONAMENTO

Per importante azienda cliente operante nel settore cartotecnico sita a Mezzani, stiamo ricercando ADDETTI AL CONFEZIONAMENTO, anche senza esperienza, che si occuperanno di semplici attività di confezionamento e caricamento/scaricamento materiale sulle macchine. Sono previsti 2 / 3 turni a seconda delle esigenze produttive.

• MANUTENTORI MECCANICI

Per diverse aziende di Parma e provincia stiamo ricercando MANUTENTORI MECCANICI con esperienza in ambito di manutenzione ordinaria e straordinaria su macchinari e linee produttive. Tutte le ricerche sono finalizzate all’assunzione stabile in azienda.

• ADDETTI ALLA RISTORAZIONE SALA/CUCINA/PIZZERIA

Stiamo cercando candidati motivati, dinamici, con passione nel settore e che abbiano voglia di mettersi in gioco. Si richiede esperienza, anche breve, nel settore della ristorazione.

In particolare per le risorse da inserire in sala: abilità di servizio di sala e predisposizione con la clientela, ottime doti comunicative, flessibilità oraria e dimestichezza con palmari e apparecchiature tecnologiche

L'azienda cliente offre assunzione diretta con possibilità di svolgere orario full time o part time, generalmente su turni spezzati pranzo e cena.

• CONTROLLER JUNIOR

Synergie Italia Spa, filiale di PARMA, seleziona per importante cliente operante nel settore chimico un / una CONTROLLER JUNIOR.

La risorsa individuata si occuperà di:

- Trattare i dati contabili sulla base delle leggi e delle procedure aziendali al fine di garantire la regolarità della documentazione contabile e l'affidabilità dei dati utili al controllo di gestione.

- Revisioni annuali e dichiarazioni fiscali oltre ad altre dichiarazioni governative relative alla finanza.

- Preparare budget annuali, incorporando previsioni, analisi della varianza.

- Compilare e rivedere rapporti di gestione (finanziari) mensili e trimestrali.

- Redigere vari rapporti finanziari, inclusa l'analisi del flusso di cassa e richieste ad hoc.

- Contabilità generale

Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti:

- Laurea Magistrale in Economia - Esperienza pregressa nel controlling di almeno 1 anno

- Ottima conoscenza della lingua Inglese - Ottima conoscenza di EXCEL e di SAP

Luogo di Lavoro: PARMA

• OPERATORI /OPERATRICI SULLA LINEA DI AFFETTATI:

Le risorse individuate si occuperanno di:

Attività di confezionamento - Caricamento/scaricamento materiale sulle macchine

Requisiti

Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti:

Disponibilità lavorativa immediata, su 2 turni - Esperienza pregressa preferibile, ma non necessaria, nella mansione.

Luogo di lavoro: TRAVERSETOLO

GIGROUP

ADDETTO/A VENDITA PART TIME PUNTO VENDITA SETTORE OTTICA

La risorsa sarà inserita all’interno di punto vendita nel settore ottica di un'azienda leader nel settore. Si occuperà di assistenza al cliente e di tutte le attività utili al buon funzionamento del punto vendita, riordino degli spazi espositivi, riassortimento e magazzino.

Si richiede esperienza pregressa nella mansione (non necessariamente nel settore) e interesse a iniziare un percorso all'interno di un'azienda strutturata e multinazionale.

Necessaria disponibilità a turni compresi tra lunedì e domenica.

Offriamo contratto a tempo determinato con assunzione c/o Azienda cliente.

Luogo di lavoro Fidenza (PR)

OPERAIO METALMECCANICO

La risorsa sarà inserita in un contesto dinamico, giovane e con possibilità di crescita professionale. Si occuperà di montaggio, assemblaggio e saldatura base, con possibilità di brevi trasferte per consegna merce. È richiesta esperienza anche minima nel montaggio, dimestichezza con gli attrezzi di lavoro (chiavi, cacciavite, martelli, pinze).

Disponibilità oraria allo spezzato sulla giornata dal Lunedì al Venerdì.

Offriamo contratto full time a tempo determinato in somministrazione con possibilità di proroghe.

Luogo di lavoro: Sala Baganza (PR)

CARRELLISTA

La risorsa sarà inserita all’interno dei magazzini situati nella provincia di Parma per conto di un'importante azienda cliente del settore logistico. Si occuperà della movimentazione della merce attraverso l’utilizzo del carrello elevatore, carico/scarico, picking e stoccaggio della merce. E’ richiesta esperienza nell'utilizzo del carrello elevatore, possesso dell'attestato per la conduzione del carrello elevatore secondo l'ASR del 2012 in corso di validità, dinamicità e flessibilità. Disponibilità a lavorare su orario spezzato sulla giornata o sui tre turni dal lunedì al venerdì, con disponibilità al sabato. Offriamo contratto full time a tempo determinato in somministrazione con possibilità di proroghe.

Luogo di lavoro: Parma e provincia

ADDETTO ALL’ASSEMBLAGGIO

La risorsa verrà inserita in un contesto multinazionale e avrà la possibilità di partecipare alla produzione di componenti meccanici che verranno installati in alcuni dei più prestigiosi edifici di tutto il mondo e confrontarsi con progetti e lavorazioni in costante sviluppo tecnologico. Le figure ricercate verranno inserite nel comparto produttivo dedicato all’assemblaggio di pezzi e componenti meccanici.

Si richiede pregressa esperienza nella mansione maturata presso aziende produttive (meccaniche o metalmeccaniche), dimestichezza con l’utilizzo di avvitatori, cacciaviti, trapani e strumenti di officina, ottima manualità. Disponibilità a lavorare su 3 turni dal lunedì al venerdì, con disponibilità al sabato. Offriamo contratto a tempo determinato in somministrazione con possibilità di proroghe. Contratto collettivo Metalmeccanica industria, 14 mensilità, integrativo aziendale, premi di produzione, ticket mensa e welfare

Sede di lavoro: Colorno (Parma)