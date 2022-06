Via Garibaldi, violento pestaggio in strada. Per debiti?

Ennesimo brutto episodio mercoledìmattina, poco prima delle sei del mattino, in via Garibaldi all'incrocio con via Albertelli.

Ecco il video dell'aggressione violenta a un uomo, forse per questioni di debiti. L'autista della macchina, in apparenza un italiano, incita infatti a colpire con forza ripetendo come un mantra la sua frase: «devi darmi i miei soldi». Ed ogni volta per essere più chiaro aggiungeva un pugno.