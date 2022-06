Violento frontale in via Colorno, un'auto si ribalta: un ferito al Maggiore

Due auto completamente distrutte e una persona ricoverata all’ospedale. Questo è il bilancio di un incidente questa sera intorno alle 20:30 su via Colorno a poca distanza dalla rotatoria con via Forlanini. Per cause ancora in via di accertamento due auto si sono scontrate frontalmente e una si è ribaltata al lato della carreggiata nel fosso. Il conducente di questa macchina è quello che è rimasto ferito ed è stato trasportato al maggiore dell’ambulanza del 118. Sul posto per rilievi e per gestire il traffico sono intervenuti gli uomini della polizia locale