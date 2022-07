Donna in scooter non si ferma all’alt: era priva di patente, assicurazione e revisione. E irregolare

È stata fermata e denunciata dalla Polizia Locale la donna di origini straniere che, in scooter, non si è fermata all’alt dei vigili ieri pomeriggio nella zona ovest della città.

La 38enne di nazionalità brasiliana, alla vista della pattuglia, ha proseguito accelerando. Gli agenti sono riusciti a raggiungerla ed hanno constatato che non aveva la patente, che il veicolo non era assicurato e neppure revisionato. E così sono scattate sanzioni per circa 6 mila euro. Ad aggravare la sua posizione il fatto che ha esibito un permesso di soggiorno scaduto e mai rinnovato; per questo è stata accompagnata in Questura per essere sottoposta a foto segnalamento e, successivamente, negli uffici di strada del Taglio per gli atti di rito. E’ stata dunque denunciata perché irregolare sul territorio nazionale.