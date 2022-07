La passeggiata notturna del lupo in via Bonomi - Foto

"Stanotte, verso le 00.30 circa, in via Bonomi, in corrispondenza dell'intersezione con via Cerati, ho incontrato un lupo che camminava tranquillamente a bordo strada in direzione via Emilia. Vedendo la mia auto è tornato indietro. Sono riuscito a fotografarlo in uno slargo poco prima della stazione ecologica. Poi il lupo è fuggito all'interno dell'area degli orti sociali", racconta un lettore, Michele.