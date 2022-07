White party: al Parma City Hotel compleanni, lauree e addii al nubilato- Le foto

Una notte speciale al Parma City Hotel. Il White Party organizzato da Invidia Events è stato un successo: Maicol Bassi, deus ex machina della serata, e Deejay Paddy in consolle, hanno dato ritmo all’evento in cui tante ragazze si sono scatenate sulle note delle hit del presente e del passato.

Partenza con la cena animata per poi dare spazio alle danze fino alle prime ore del mattino. Nel giardino interno dell’hotel sono stati festeggiati compleanni, lauree e addii al nubilato, con la presenza, in qualità di special guest deejay, di Alex Effe. E poi Eleonora Antonico, ancora per una notte Miss Parma prima di dover cedere la fascia domani pomeriggio all’Euro Torri, ed Elena Zanetti, la reginetta della città nel 2020. Guarda tutte le foto.