Caduta di notte in monopattino in zona Cornocchio: è grave

E' stato soccorso alle 3 di notte in zona Cornocchio. Si tratta di un uomo che viaggiava su un monopattino elettrico e che - per cause ancora in via d'accertamento da parte delle forze dell'ordine - è caduto rovinosamente a terra procurandosi gravi ferite. Arrivata l'ambulanza inviata dal 118 e prestate le prime cure sul posto, il ferito è stato trasportato nell'area codici rossi del Maggiore in gravi condizioni.