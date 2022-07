Controlli lungo via Mantova, in tre alla guida ubriachi: ritiro della patente e per uno auto sequestrata

Ieri i Carabinieri della Compagnia di Parma, con l’impiego delle pattuglie delle quattro Stazioni, presenti in città, e con gli equipaggi della Sezione Radiomobile hanno effettuato numerosi controlli nelle aree ritenute più sensibili. Complessivamente sono state identificate circa 90 persone e controllati oltre 40 mezzi. Dai diversi interventi delle pattuglie sono state effettuate diverse denunce e segnalazioni amministrative.

Tre le denunce, tre per guida in stato di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di bevande alcoliche: si tratta di tre italiani tutti residenti a Parma, con un’età dai 23 ai 30 anni, fermati lungo via Mantova. All’esito delle verifiche con l’etilometrosono risultati con un tasso alcolemico rispettivamente di:

1. 1.95 G/L, con contestuale ritiro della patente di guida e sequestro del veicolo;

2. 0.98 G/L, con contestuale ritiro della patente di guida;

3. 0.65 G/L, con contestuale ritiro della patente di guida.

Un 43enne italiano residente a S.Ilario D'Enza, gravato da precedenti, è stato controllato all’esterno di una catena di ipermercati cittadini, e trovato con beni informatici rubati per un valore di circa 50 euro. Per lui è scattata la denuncia per furto aggravato.

Un minore di 17 anni è stato controllato in pieno centro a Parma e trovato con un coltello a serramanico, con lama di lunghezza cm.9. Nei suoi confronti è scattata la denuncia per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

Infine un minore è stato segnalato poiché trovato in possesso di 5 grammi di hashish destinati all’uso personale.