Giorgia Cassi, 21 anni, è la nuova Miss Parma

Parma ha la sua nuova Miss. È Giorgia Cassi, 21 anni, nata e cresciuta nella nostra città. Make up artist di professione ma, per una volta, protagonista sul palco e non dietro le quinte. Miss Italia è finalmente tornata protagonista all'Euro Torri. Un appuntamento che ha riportato la bellezza al centro commerciale, a due anni di distanza dall'ultima elezione. La serata è iniziata con 45 minuti di ritardo a causa del furto di borse a dieci aspiranti Miss. Nonostante tutto lo show è proseguito tra sfilate, coreografie e interviste. Un'ora e mezzo di spettacolo che ha appassionato il pubblico presente. Oltre alla fascia a Giorgia Cassi, altre cinque sono le coroncine assegnate durante l'evento condotto da Nicole Fouquè e Antonio Borrelli: Miss Rocchetta è stata donata a Maddalena Ferroni, 22 anni. Terza classificata, Giada Ferrarini di 23 anni. A seguire anche Sara Paioli, Marta Gambino e Alessia Scita.